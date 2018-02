Camélia Jordana déclenche une polémique comme Kim Kardashian...

Vendredi 2 mars, Camélia Jordana défendra sa nomination dans la catégorie Meilleur Espoir Féminin aux César. Elle prépare l'événement en plateau télé, accompagnée de ses consoeurs et concurrentes. L'actrice et chanteuse les a éclipsé grâce à un nouveau look, qui divise la toile.

Camélia Jordana réveille le débat sur l'appropriation culturelle.

Mercredi 21 février, les prétendantes au César du Meilleur Espoir Féminin se sont réunies sur le plateau de l'émission Quotidien, présentée par Yann Barthès. Camélia Jordana a subjugué les spectateurs et téléspectateurs grâce à son look.

La jolie brune révélée par Nouvelle Star était coiffée de tresses, maquillée d'un rouge à lèvres rouge et habillée d'une tenue Miu Miu (collection printemps-été 2018, présentée à la Fashion Week de Paris en octobre dernier).

Elle a régalé ses plus de 17 000 followers sur Instagram en y publiant une capture d'écran de son passage télé, accompagnée d'un selfie pris en loge.