Camélia Jordana, Karidja Touré... Elles vibrent aux Champs-Elysées !

Une oeuvre qui s'inscrit dans la riche sélection franco-américaine de près de 80 films, dévoilée dans les salles de la célèbre avenue parisienne jusqu'au 22 juin. La soirée de clôture a également été composée d'un hommage à Claude Brasseur, un cocktail savoureux et le concert trépidant de Zombie Zombie au Petit Palais. Une belle ambiance qui a ravi l'organisatrice de la manifestation, Sophie Dulac.

La soirée de ce jeudi a été appréciée par Randal Kleiser, réalisateur de Grease – qui a applaudi le show d'Alexis Loison et Alyzée Lalande, ceux qui refont vivre le show culte sur scène en septembre au théâtre du Mogador –, et le romancier Pierre Lemaître, qui sont respectivement présidents du jury américain et français. L'acteur et réalisateur Gustave Kervern, la comédienne et chanteuse Camélia Jordana, remarquée à Cannes, l'acteur Jérémie Elkaïm, la révélation de Bande de filles Karidja Touré, celle d'Un amour de jeunesse Lola Creton et l'héroïne de Drôles d'oiseaux Lolita Chammah étaient de la partie, tout comme le jury de la compétition courts-métrages : Louis-Do de Lencquesaing (président), Laëtitia Dosch – héroïne de Jeune femme, Caméra d'or à Cannes et présentée lors de ce Festival parisien –, Marie-Louise Khondji et Dounia Sichov.

Elsa Zylberstein, Yamina Benguigui, Kee Yoon Kim, Sarah Barzyk, Christophe Guillarmé, Eva Chico, Tony Saint-Laurent, Sanga, Déborah François, Augustin Galiana, Sarah Guetta, Stefi Celma ou encore la maire du 8ème arrondissement de Paris, Jeanne d'Hauteserre ont profité de de la fête, vibrant au rythme de la Louisiane et la ville de la Nouvelle-Orléans, mise à l'honneur au cours du Festival.

Toutes les infos sur le Champs-Élysées Film Festival (15-22 juin) sont à retrouver sur le site officiel.