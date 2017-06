Camélia Jordana ose "chercher la femme" et dévoile ses tâches de rousseur

Son look à Cannes, très sexy, n'était pas passé inaperçu. Sa bouche pulpeuse a laissé songeurs nombre de téléspectateurs de l'émission Salut les Terriens à laquelle elle a participé. À chacune de ses apparitions, Camélia Jordana fait le buzz ! Cette fois, celle qui a été membre du jury du Champs-Élysées Film Festival a fait une belle apparition à l'UGC Ciné Cité des Halles à Paris le 26 juin pour présenter son dernier film : Cherchez la femme.

Deux petits macarons sur la tête, un anneau dans le nez, la chanteuse et actrice a posé avec enthousiasme au côté de ses partenaires, Félix Moati et William Lebghil, dans une robe moulante motif camouflage sous une autre robe en résille. Ses yeux étaient soulignés d'un trait d'eye liner, qui accentuait son beau regard. Sur son visage, des tâches de rousseur qu'on ne lui connaissait pas.

Camélia Jordana, William Lebghil, Félix Moati, Walid Ben Mabrouk et la réalisatrice Sou Abadi sont fiers de présenter Cherchez la femme, une comédie qui traite d'un sujet brûlant : la radicalisation religieuse. Avec son ton décalé, cette oeuvre braque les projecteurs sur ce phénomène, abordant avec intelligence et humour des questions de société.

L'histoire : Armand et Leila, étudiants à Science-Po, forment un jeune couple. Ils projettent de partir à New York faire leur stage de fin d'études aux Nations unies. Mais quand Mahmoud, le grand frère de Leila, revient d'un long séjour au Yémen qui l'a radicalement transformé, il s'oppose à la relation amoureuse de sa soeur et décide de l'éloigner à tout prix d'Armand. Pour s'introduire chez Mahmoud et revoir Leila, Armand n'a pas le choix : il doit enfiler le voile intégral ! Le lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent...

Cherchez la femme, en salles le 28 juin 2017