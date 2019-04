Camélia Jordana rêve de "fonder une famille..."

Lauréate du César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Le Brio, d'Yvan Attal, en 2018, Camélia Jordana poursuit un parcours impeccable et exigeant sur grand écran comme en musique. En témoigne la Victoire de la musique remportée par le très bel album Lost, en février 2019. Alors que sort mercredi 3 avril son nouveau film, la jeune artiste de 26 ans, née à Toulon, évoque son désir de fonder une famille.

Camélia Jordana parle peu de sa vie intime. De ses amis, comme BabX auprès de qui elle est devenue artiste, de sa famille, oui, volontiers. La dernière fois qu'elle évoquait un amoureux, c'était en 2014 dans le magazine Elle. Depuis, la jeune femme découverte dans Nouvelle Star en 2009 nous a beaucoup donné à voir et à entendre – Lost est un bijou, percutant, pop et politique, qui mérite sa victoire mais surtout votre écoute.

Dans le magazine Biba, en kiosques le 3 avril, Camélia Jordana révèle avoir d'autres aspirations quand on lui demande qu'elle est son rêve le plus raisonnable : "Fonder une famille, répond la jeune femme. J'ai la chance de travailler depuis dix ans dans une grande ville et aussi celle d'avoir vécu en province, dans une famille pleine d'enfants partout, de cousins, de cousines, d'oncles et de tantes. Je trouve qu'il y a peu de choses aussi joyeuses et heureuses que les enfants."