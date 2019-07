Cameron Boyce : Son père dévoile une photo prise quelques heures avant sa mort

Il souffrait d'épilepsie depuis de longues années. Le 6 juillet 2019, Cameron Boyce nous quittait à seulement 20 ans. Quelques jours plus tard, sa famille dévoilait les circonstances de la mort de l'acteur de Jessie (Disney Chanel). "Son décès tragique est dû à une crise convulsive résultant d'une maladie persistante qui était l'épilepsie", a-t-on appris. Depuis l'annonce de sa mort, une vague d'hommages s'est abattue sur les réseaux sociaux, dont celui d'une certaine Michelle Obama. Un soutien qui a réchauffé le coeur du père de Cameron Boyce, Victor. "Je suis submergé par l'amour et le soutien que ma famille a reçu. Ça aide vraiment à adoucir la peine causée par ce cauchemar dont je ne peux me réveiller. Je ne peux pas vous remercier assez", avait-il écrit sur Twitter.

Le 11 juillet 2019, Victor Boyce a rendu un dernier hommage à son fils disparu. Sur Instagram, il a dévoilé une photo de l'acteur capturée quelques heures avant sa mort. "Mon fils. Juste quelques heures avant qu'il parte de nos vies. Il me manque terriblement. J'espère que personne n'aura à vivre l'agonie que je traverse, mais personne n'est immunisé contre les tragédies. L'immense amour et les soutiens que reçoit ma famille sont si beaux et appréciés. Merci à tous de nous aider à traverser la pire des situations", a-t-il déclaré en légende de cette photo, plébiscitée par plus de 500 000 personnes.