Cameron Diaz "à la retraite" à 45 ans : Elle confirme, mais...

Sorti en 2002, Allumeuses ! est resté pour beaucoup un film culte, n'en déplaise à la critique qui n'avait pas été tendre, à l'époque, avec la comédie de Roger Kumble portér par cet incroyable trio, Cameron Diaz, Christina Applegate et Selma Blair. Seize ans plus tard, les trois comédiennes se sont retrouvées le temps d'une interview pleine de nostalgie pour Entertainment Weekly. Et bien évidemment, l'épineux sujet de la retraite de Cameron Diaz a été évoqué...

Pour rappel, c'est Selma Blair qui avait lancé la bombe. "Elle était genre : 'J'en ai fini.' Elle n'a pas besoin de faire d'autres films. Elle a la belle vie. Je ne sais pas ce qu'il faudrait pour la faire revenir. Elle est heureuse", avait ainsi confié la brunette, avant de revenir sur ses propos via Twitter, en jurant qu'elle plaisait.

Dans l'interview d'EW, Cameron Diaz confirme bien ce que sa copine avait avancé avant de se rétracter. "Je suis au plus bas, ironise-t-elle. Je ne fais littéralement rien du tout." La chérie de Benji Madden, qui n'a pas tourné depuis trois ans – un choix personnel – poursuit. "J'en ai totalement fini. (...) Je suis actuellement à la retraite, donc j'adorerais vous voir, les filles", dit-elle.

Un retour en vue ?

Plus tard, la question d'un reboot est amorcée. Tandis que Christine Applegate, qui est elle aussi "semi-retraitée" parce qu'elle préfère s'occuper de ses enfants, évoque une hypothétique suite (Allumeuses : Les années vieillesse), Cameron Diaz fait une confession amusante. Si on le lui proposait, elle reprendrait volontiers le costume de Christina Walters. "Je sortirai de ma retraite s'il le faut ", lâche Applegate, alors que Cameron Diaz glisse de son côté : "Je le ferai aussi."