Cameron Diaz, "bébé" de Benji Madden : un beau message pour ses 46 ans

Cameron Diaz a un mari en or. Jeudi 30 août 2018, l'ex-actrice hollywoodienne soufflait sa 46e bougie. Sur Instagram, Benji Madden a profité de l'événement pour adresser une belle déclaration à son "bébé", comme il a désormais l'habitude de le faire.

"Joyeux anniversaire bébé. Il y a tant de choses à écrire, tant de choses qui me rendent fier de toi et qui te rendent si spéciale. Merci d'être ma meilleure amie et partenaire, de m'avoir embarqué avec toi dans ce voyage qu'est le mariage. La façon dont tu vis ta vie au quotidien et ta compassion pour le monde brillent à travers tes yeux et tu m'inspires pour être le meilleur homme possible dans cette existence. Tu es tellement authentique. Je suis reconnaissant d'être à toi à jamais. Le vrai amour", a écrit le musicien de 39 ans. Une sacrée déclaration !