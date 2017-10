Cameron Diaz perd son portefeuille : la réaction inattendue d'une SDF...

Que feriez-vous si vous vous retrouviez en possession du portefeuille d'une superstar hollywoodienne ? Une SDF de Los Angeles, elle, ne s'est guère posé la question : elle a fait tout ce qu'elle a pu pour le rendre à sa célèbre propriétaire !

Jeudi 19 octobre 2017, Cameron Diaz était de sortie en soirée à Beverly Hills. Au menu de l'actrice de 45 ans, mariée depuis janvier 2015 avec le rockeur Benji Madden, un dîner dans le très chic - et très cher - restaurant Matsuhisa. Mais après avoir quitté l'établissement, la "drôle de dame" du cinéma a fait tomber son portefeuille (avec liquide, cartes bancaires et autres papiers d'identité) non loin de là, sans s'en apercevoir.

Une femme sans-abri a mis la main dessus, rapporte TMZ.com, et a déduit que sa propriétaire avait très certainement dû dîner chez Matsuhisa, où elle s'est donc présentée, portefeuille à la main. Mais Cameron Diaz n'était plus là... Alors, plutôt que de filer en empochant sa trouvaille, la bonne samaritaine a insisté et est restée dans les parages du restaurant, qui a informé des agents de police de la situation. Une fois sur place, ces derniers ont récupéré le portefeuille, que la SDF était heureuse de leur remettre, avec tout son contenu.

Reste à espérer que Cameron Diaz, qui a déserté les écrans depuis 2014 (Triple alliance, Sex Tape, Annie), fera à son tour des pieds et des mains pour retrouver son ange gardien et la remercier comme il se doit !