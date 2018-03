Cameron Diaz prend sa retraite d'actrice, à 45 ans

Absente des écrans depuis trois ans et les sorties consécutives d'Annie, Triple Alliance et Sex Tape, Cameron Diaz s'est éloignée d'Hollywood, troquant les tapis rouges et plateaux de tournage contre un quotidien bien plus commun, aux côtés de son chéri Benji Madden.

C'est sa copine Selma Blair, avec qui elle a joué dans le très réussi Allumeuses ! en 2002, qui a lâché l'info. "J'aimerais faire une suite, mais Cameron s'est mise à la retraite. Elle était du genre 'j'en ai fini avec ça'", confie l'actrice, ajoutant qu'elle avait déjeuné avec elle et qu'elles avaient discuté de ce film en se rappelant les bons souvenirs sur cette comédie parfois coquine.

"Elle n'a plus besoin de faire des films, surenchérit Blair dans cette interview partagée par Metro. Elle a une vie géniale. Je ne sais pas ce qui la ferait revenir." Et il semblerait en effet que revenir ne soit pas dans les projets à court terme de Cameron Diaz. Selon un proche, sa vie de femme au foyer lui va très bien et elle savoure d'avoir autant de temps libre. La star vue notamment dans Mary à tout prix, The Mask, Vanilla Sky ou The Holiday reçoit pourtant des tonnes de scénarios, dont certains sont sûrement très intéressants, mais elle n'est pas intéressée. À la place des films, elle a préféré écrire, notamment des livres The Body Book (2013) et The Longevity Book (2016), et un site où elle prodigue des conseils pour une vie healthy.

Il se murmure également que la belle blonde de 45 ans aimerait avoir un enfant. Des rumeurs de grossesse ont émaillé ces dernières années, sans qu'aucune confirmation n'ait jamais été donnée.