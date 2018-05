Camila Cabello : Hospitalisée, elle passe "un tas d'examens"...

Camila Cabello devait se produire en première partie du Reputation Tour de Taylor Swift, mardi 22 mai 2018 à Seattle, mais elle est contrainte d'annuler. La chanteuse américaine de 21 ans a posté un message sur les réseaux sociaux pour s'expliquer.

L'interprète d'Havana ne sera donc pas présente sur la scène du CenturyLink Field. "Bon, hier, après ma performance aux Billboard Music Awards [à Las Vegas, le dimanche 20 mai 2018, NDLR], je me suis sentie vraiment mal et j'ai fini à l'hôpital pour faire des vérifications. Ils m'ont fait passer un tas d'examens et tout va bien mais le diagnostic, grosso modo, faisait état d'une déshydratation et d'un peu de fièvre. Les médecins m'ont dit que je devais me reposer sinon je n'irais pas mieux. (...) Je suis désolée de vous laisser tomber et je vous promets que je ferai tout pour me rattraper aussi vite que possible !", a-t-elle expliqué sur Twitter.

Camila Cabello, ex-membre du groupe Fifth Harmony, est engagée sur la tournée de Taylor Swift jusqu'en septembre prochain. La jeune femme partage la première partie avec la chanteuse Charli XCX. Elle devrait être de retour à leurs côtés dès le 25 mai à Denver.

Thomas Montet