Camila Cabello : La chanteuse devient égérie de GUESS

"Je ne pourrais pas être plus heureuse de m'associer à Guess pour cette campagne, j'ai grandi en aimant le style de la marque et, même dans mes rêves les plus fous, n'aurais jamais pensé en faire partie", écrit Camila en légende d'une des photos de sa campagne GUESS publiée sur Instagram.

Le premier opus de mademoiselle Cabello est intitulé The Hurting. The Healing. The Loving. La jolie brune a récemment prêté sa voix au rappeur Machine Gun Kelly. Leur single, intitulé Bad Things, est certifié double platine.