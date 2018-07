Camila Mendes : La bombe de Riverdale présente son nouveau mec (canon)

Camila Mendes a donc un nouveau mec dans sa vie ! La jolie brune de 24 ans sort avec un certain Victor Houston, qu'elle connaît depuis l'enfance, relate le site E! News. Les amoureux, qui se fréquentaient comme simples amis en Floride, se sont retrouvés à New York et sont tombés fous l'un de l'autre...

La star de Riverdale a pris la pose sur au moins deux clichés avec son séduisant chéri – qui était son voisin lorsqu'elle était lycéenne en Floride – diffusés sur le compte Instagram du jeune homme au cours du premier week-end de ce mois de juillet 2018. Des photos sur lesquelles on les voit complices et qui ont été prises à l'occasion de l'anniversaire de la demoiselle dans les Hamptons, un coin huppé de l'État de New York.

Récemment interrogée sur sa vie amoureuse par Nylon, Camila Mendes avait déclaré : "C'est quelqu'un de totalement en dehors de cette industrie. C'est drôle parce que je suis plus réticente à parler de cela car je ne veux pas qu'il lise ce que j'ai dit... En vrai, j'aurais véritablement envie d'en parler en ce moment si je n'avais pas cette sensation qu'il pourrait lire ce que je dis." Visiblement, en s'affichant publiquement avec son chéri, le jeune femme a perdu toutes ses craintes !

Thomas Montet