Camilla Läckberg : Divorces, adultère, ses enfants... L'auteure dit tout !

Camilla Läckberg est une vraie célébrité dans son pays natal, la Suède. L'auteure de 44 ans a vendu plus de 20 millions de livres policiers à travers le monde. Ses fans sont aussi captivés par les aventures de son héroïne, Erica Falck, que par sa vie mouvementée. Maman de quatre enfants nés de trois pères différents, Camilla Läckberg a refusé d'allaiter, ce qui a créé la polémique en Suède, où le procédé est ancré dans les moeurs. L'écrivain a même participé à la version locale de Danse avec les stars...

Interviewée par Ici Paris le 29 mai 2019, Camilla Läckberg s'est livrée sur son intimité pas comme les autres. Elle révèle avoir connu la "pire des trahisons" : être trompée par celui qu'elle aime. "J'ai été confrontée à l'adultère et cela reste sans doute la pire des trahisons. Avec la trahison financière : c'est-à-dire, abandonner une femme sans ressources", explique t-elle.

La clé du bonheur, c'est de ne pas avoir besoin d'un homme

Camilla Läckberg évoque également sa vie de famille, notamment les valeurs qu'elle essaye d'inculquer à ses enfants. "Mes deux filles, Meja, 14 ans, et Polly, 3 ans, sont de vrais garçons manqués, tandis que mes deux fils, Willie, 17 ans, et Charlie, 10 ans, sont tout doux. À mes filles, je dis bien évidemment de ne jamais dépendre d'un homme, pour rien ! Et à mes fils, je dis de ne jamais faire de mal à une femme. Sinon, ils auront un aller simple sans retour (sic) pour la Sibérie", indique l'auteure à succès.

Aujourd'hui, Camilla Läckberg vit une relation avec son nouveau compagnon, Simon, qu'elle a rencontré après avoir survécu à trois mariages. "La clé du bonheur, c'est de ne pas avoir besoin d'un homme. Quand j'ai rencontré Simon, j'avais mes enfants, mes chats, ma carrière et je ne cherchais absolument pas à avoir un homme dans ma vie. D'ailleurs, la meilleure relation avec un homme, c'est quand tu ne le cherches pas, quand tu n'as pas besoin de lui", estime-t-elle.

Une leçon qu'elle a apprise à ses dépens et qu'elle raconte dans son dernier livre, La Cage dorée (Actes Sud). "Au début du livre, Faye est une femme forte et intelligente. Mais le fait d'avoir tout donné à cet homme, de s'être sacrifiée pour lui fait qu'elle est devenue quelqu'un de faible. Oui, moi j'ai été une Faye à un moment de ma vie, dans la mesure où j'ai trop sacrifié et trop donné de ma personne. Aujourd'hui, du haut de mes bientôt 45 ans et après trois mariages, je fais mieux la part des choses. D'ailleurs ce livre, je ne pouvais l'écrire qu'après trois mariages", conclut-elle.

