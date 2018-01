Camilla Luddington fiancée : Nouveau bonheur pour la bombe de Grey's Anatomy

2018 commence en beauté pour Camilla Luddington. Celle que tout le monde connaît plus sous le nom de Jo Wilson – le personnage qu'elle incarne depuis plusieurs saisons dans la série médicale Grey's Anatomy – vient d'annoncer ses fiançailles sur Instagram. La demande ne date pas d'aujourd'hui mais du dernier jour de 2017.

Mercredi 17 janvier, la sublime actrice britannique de 34 ans a publié plusieurs photos de la bague que son fiancé Matthew Alan lui a offerte. Un très joli anneau doré et un diamant simple mais très efficace validés par Hayden, la fille de Camilla Luddington et Matthew Alan. "Donc c'est arrivé le soir du Nouvel An. Je ne sais même pas si j'ai laissé Matt finir sa demande avant de crier OUI OUI OUI !! Bien sûr que j'ai dit oui ! Aussi... Hayden approuve ;)", commente l'heureuse fiancée en légende.