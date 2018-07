Camille Cerf critiquée sur son "niveau scolaire" : L'ex-Miss riposte avec humour

Actuellement en Lituanie pour les besoins d'un tournage, Camille Cerf s'amuse.

Samedi 7 juillet 2018, alors qu'elle se promenait dans les rues de Vilnius avec des amis, notre ex-Miss France 2015 âgée de 23 ans a voulu faire une petite blague alors qu'elle croisait un écran de télé diffusant le match Croatie - Russie. Enthousiaste, on pouvait l'entendre s'écrier "Allez les Croatiens, on y croit, vous pouvez le faire !" au lieu de "Allez les Croates", une vidéo qu'elle avait d'entrée de jeu dédié à ses abonnés de la "Team 1er degré".

Inévitablement, des internautes n'ont pas compris le second degré de notre belle Lilloise aperçue dans The Island Célébrités (M6) et ont tenu à lui faire savoir qu'on ne disait pas "Croatiens". Ils lui ont également fait remarquer que sa culture générale laissait à désirer. "On dit les Croates, pas les Croatiens... Le niveau scolaire français dans toute sa splendeur", pouvait-on notamment lire dans les messages reçus et relayés par Camille. "Haha, la lourdeur. Vous croyez qu'il sait lire ?", a rebondi l'ex-reine de beauté en prenant ses autres abonnés à témoins.

Honnête, Camille Cerf a ensuite tenu à expliquer le contexte de cette petite plaisanterie. "Alala ma team premier degré, vous m'aviez tellement manqué ! Faut que je vous raconte cette histoire des 'Croatiens'. Premièrement, je l'ai dit sans faire exprès la première fois et après ça m'a fait tellement rire que ça m'a fait penser à vous et que j'ai voulu le faire dans une vidéo", a-t-elle confié amusée.