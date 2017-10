Camille Cerf défend Tarek Boudali, clashé pour Épouse-moi mon pote...

Camille Cerf, Miss France 2015, vole à la rescousse de Tarek Boudali... Alors que le comédien (découvert dans En famille) a réalisé son premier film intitulé Épouse-moi mon pote (sorti le 25 octobre au cinéma), les critiques se sont abattues sur lui, pour dénoncer son long métrage qui serait, entre autres, homophobe.

Sur la Toile, des centaines d'internautes s'écharpent autour d'Épouse-moi mon pote, car le film est accusé de tous les maux : on lui reproche par exemple de véhiculer une image caricaturale des homosexuels et ainsi de faire de l'homophobie ordinaire ou de faire de la misogynie. Sur Twitter, le journal Le Monde a partagé sa critique du film et écrit : "Un film vulgaire, laid, homophobe et misogyne. Notre avis : on peut éviter." Camille Cerf, qui est très proche de Tarek Boudali mais a récemment démenti être en couple avec lui, a tenu à le défendre. "Apparement Mme Murielle Joudet n'a pas aimé. Si on ne peut plus se moquer des clichés, alors de quoi allons-nous rire ? Perso, j'ai adoré", a-t-elle rétorqué.