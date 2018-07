Camille Cerf divine en bikini : Sa chute de reins séduit....

Camille Cerf est une de nos plus belles ex-Miss France. Ce 23 juillet 2018, la belle blonde l'a rappelé à tout le monde en publiant une magnifique photo d'elle un brin déshabillée...

En effet, c'est en bikini noir dans une très jolie piscine, la tête sur les mains posées au bord du bassin, que l'on pouvait découvrir Camille ce matin. L'ex-participante à The Island Célébrités sur M6 a cependant tenu à être très honnête avec ses admirateurs, ce cliché a été immortalisé il y a quelques jours déjà. "Comme un lundi", a-t-elle d'abord écrit avec humour en légende. Et de dévoiler le pot-aux-roses : "Si seulement... La réalité, c'est que je suis dans le train et qu'en regardant mes photos (oui, je me kiffe), je suis tombée sur celle-ci. Je voulais la partager avec vous. Bon début de semaine à tous !"

La petite supercherie dévoilée, Camille Cerf (23 ans) a aussitôt récolté des centaines de like saluant sa silhouette de rêve. "Tu m'étonnes que tu te kiffes, tu es canon avec un corps de rêve", "Tu es absolument trop belle sur cette photo", "T'es pas la seule à te kiffer", "Quelle magnifique chute de rein", pouvait-on lire dès les premières réactions.