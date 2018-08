Camille Cerf draguée "lourdement" à la terrasse d'un café

"Pas facile d'être une fille seule en terrasse." C'est ce que Camille Cerf a ressenti jeudi 23 août 2018 alors qu'elle profitait tranquillement d'un moment avec elle-même dans une brasserie parisienne.

Sur Instagram, Miss France 2015 a dévoilé la situation gênante dans laquelle elle s'est retrouvée lorsqu'un inconnu est venu l'aborder. Ce dernier, qui a reconnu l'ancienne reine de beauté, s'est permis de venir la draguer en lui demandant d'abord son numéro de téléphone, ce à quoi Camille Cerf a évidemment répondu de manière négative. Un premier râteau qui n'a pas découragé son prétendant puisqu'il s'est mis a insister de plus belle. "Non mais franchement, c'est une beauté, elle le sait en plus", s'enthousiasme-t-il face à une Camille Cerf ennuyée qui rit nerveusement.

Visiblement agacée, elle annote sur la vidéo le mot "lourdeur" de quoi réaffirmer son embarras. Une fois débarrassée de son dragueur, Camille Cerf s'est empressée d'aller plus loin dans ses explications : "C'était un exemple de ce qui se passe tous les jours... Pas facile d'être une fille seule en terrasse. Je riais nerveusement, ce genre de situation est tellement gênante..."

Malgré tout, il en faut plus pour ôter la bonne humeur de notre Lilloise préférée. La belle a en ce moment des projets pleins la tête. En plus de remplacer Sylvie Tellier dans ses fonctions officielles du comité Miss France, Camille Cerf développe également sa collection de lingerie. Mais ce n'est pas tout, elle devient la première ambassadrice de la marque Vinted, une grande nouvelle qu'elle annonçait il y a quelques jours à ses abonnés.