Camille Cerf émue aux larmes : "Ça va faire quatre ans que mon papa est parti..."

Alors qu'elle était à peine majeure, Camille Cerf a dû faire face à la disparition de son père, emporté par un cancer. Une épreuve douloureuse qu'elle a évoquée durant le tournage de The Island Célébrités sur M6.

Face caméra, alors qu'elle dressait le bilan de son aventure dans l'épisode diffusé ce 19 juin 2018, notre ex-Miss France 2015 aujourd'hui âgée de 23 ans a confié : "Depuis que j'ai été élue Miss France, on m'a un peu mise dans une case, la jolie fille, gentille. J'en étais à une phase de ma vie où je me demandais si je n'étais que ça finalement. Cette aventure m'a prouvé que non, j'ai gardé tout ce que j'avais appris quand j'étais petite." Et la très belle blonde de poursuivre, la voix de plus en plus chevrotante : "Mon papa, j'allais à la chasse avec lui, j'allais à la pêche avec lui... C'est vrai que maintenant ça va faire quatre ans qu'il est parti et ça m'a fait du bien finalement de me sentir proche de la nature parce que ça me permettait de me sentir proche de lui aussi d'une certaine façon."

Interrogée en octobre dernier par nos confrères de Public sur cette disparition, Camille Cerf avait indiqué : "Je vivais encore à Paris quand il est tombé malade. (...) Maman a passé toute sa vie avec mon père : ils se sont rencontrés quand elle avait 16 ans, ils travaillaient ensemble... Elle a toujours été très forte. Alors je me suis interdit de me laisser abattre." Et, après son décès, l'élection de Miss France est tombée à pic pour celle qui était retournée à Lille pour accompagner son papa dans son dernier combat : "Ça a ramené de la joie, de bonnes ondes... Il avait été mon premier fan quand j'ai présenté le concours Elite. C'est pour lui que j'ai fait Miss France."

