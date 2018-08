Camille Cerf en couple avec Julien Bert ? Sa réponse aux rumeurs !

Le 17 août 2018, Camille Cerf a passé une soirée de folie avec Julien Bert à Saint-Tropez. Notre Miss France 2015 et le candidat des Marseillais vs Le Reste du Monde 3 (émission diffusée dès le 3 septembre sur W9) se sont montrés très proches. Entre bisous et câlins, ils se sont mis en scène dans une vidéo qui a fait sensation sur la Toile. Nombreux sont les internautes qui en ont ainsi déduit que Camille Cerf était en couple avec Julien Bert, fraîchement séparé de Carla Moreau. Voyant les rumeurs se multiplier, la reine de beauté s'est exprimée sur la situation.

C'est en réponse à un internaute qui a déploré son "comportement peu classe" que Camille Cerf a remis les pendules à l'heure sur Twitter : "On est jeunes et en vacances si on ne fait pas la fête maintenant, on la fera jamais. Et je ne vois pas en quoi prendre quelqu'un dans ses bras est un mauvais comportement." C'est à ce moment-là que Camille Cerf a fait taire les rumeurs en assurant qu'elle n'est pas en couple avec Julien Bert. "J'assume carrément, je l'adore, mais je le redis, nous ne sommes pas ensemble et nous ne nous sommes pas embrassés", a-t-elle conclu.

Il faut dire que Camille Cerf n'est plus un coeur à prendre. La jeune femme de 23 ans est en couple avec Malik Akhmedov, membre du groupe Wolf's Bar, qui apparaîtra dans Ninja Warrior 3 sur TF1 (dont le lancement est prévu pour le 31 août 2018). "Maintenant, ça fait un petit moment et c'est sérieux. Et je me dis que je ne peux pas le cacher toute ma vie. Même pour lui, c'est mieux de vivre ça au grand jour. Il est très gentil, il habite Bruxelles. Ça va faire à peu près huit mois qu'on est ensemble", nous avait-elle confié en juin dernier lors d'une interview exclusive.