Camille Cerf en couple : découvrez son petit ami Cyrille

Camille Cerf a de nouveau retrouvé l'amour. Le 14 février 2019, Miss France 2015 s'est rendue au gala de charité le grand bal "ParAmour' à l'hôtel de ville de Paris, afin d'apporter, comme les autres personnalités présentes, son soutien à la lutte contre le sida. Et elle n'était pas seule.

C'est au bras d'un mystérieux brun que la belle blonde de 24 ans a fait le déplacement. À nos confrères de Public, Camille Cerf a dévoilé l'identité du jeune homme et a annoncé qu'il s'agissait de son petit ami. "Il s'appelle Cyrille et nous sommes en couple depuis très peu de temps. En revanche, nous nous connaissons depuis très longtemps", a-t-elle confié. Hormis le fait qu'il est un peu plus âgé qu'elle, la grande amie d'Iris Mittenaere n'a pas souhaité donner davantage de détails.

Pour rappel, Camille Cerf était précédemment en couple avec un certain Malik, un coach sportif qui a participé à la dernière saison de Ninja Warrior. "Il est très gentil, il habite Bruxelles. Ça va faire à peu près huit mois qu'on est ensemble", avait-elle confié à Purepeople et Purebreak à l'occasion d'un Facebook Live, organisé le 1er juin 2018.

Mais, en septembre dernier, Camille Cerf avait annoncé être célibataire sur Instagram, à la grande surprise de ses abonnés. Par la suite, on lui a prêté une idylle avec Julien Bert. Une simple rumeur comme elle l'avait expliqué à Purepeople : "On s'est très bien entendus très vite. On s'est rencontrés en soirée à Saint-Tropez pendant les vacances et je me suis rapprochée de toute sa bande d'amis. On a fait plein de soirées tous ensemble. Ensuite, ses amis étant lillois, c'est vrai qu'il est venu à Lille. Tout le monde avait l'impression qu'il avait fait le déplacement pour moi alors qu'en réalité, il venait voir ses amis. J'étais aussi à Lille, donc on s'est vus. C'est en ça qu'on s'est rapprochés, mais on n'a pas d'histoire tous les deux."