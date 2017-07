Camille Cerf en finale du Meilleur Pâtissier : "J'ai envie de gagner !"

Mercredi 5 juillet 2017 à 21h, les téléspectateurs de M6 ont rendez-vous avec la grande finale du Meilleur Pâtissier : Spéciale célébrités 2, un concours gourmand animé (pour la dernière fois) par Faustine Bollaert.

Interrogée par nos confrères de TV Magazine, la finaliste Camille Cerf (ex-Miss France 2015) a commenté la compétition : "C'était super. J'étais avec des personnes formidables que j'adore. Ça m'a donné envie de me remettre derrière mes fourneaux. Par contre, il va falloir que je fasse pas mal de sport, parce que j'ai tout goûté !" Et l'ex-reine de beauté de 22 ans de poursuivre à propos de la finale : "Je suis très stressée parce que j'ai envie de gagner. On se dit : 'Je suis arrivée jusque-là, j'ai passé toutes ces épreuves, c'était tellement stressant de finir les gâteaux en temps et en heure que j'ai envie d'y être.' En même temps, j'ai peur d'arriver au bout de mes limites."

Également questionnée sur ses deux derniers rivaux Ariane Brodier et Jean-Marc Généreux, Camille Cerf a assuré : "Ariane est très appliquée, elle a toujours proposé des choses très belles. Elle a un petit retard sur le goût. Jean-Marc, c'est pour moi la grosse énigme de cette émission (rires). Quand on le voit, il est toujours en train de faire des blagues, de danser et, finalement, ses gâteaux sont toujours réussis. Je n'aurais pas misé une seule pièce sur lui et pourtant, il a sorti des trucs extraordinaires."

Sachez également qu'un livre revenant sur les meilleures recettes de cette édition concoctées par Hélène Ségara, Camille cerf, Vincent Moscato, Ariane Brodier et Jean-Marc Généreux sera mis en vente ce 5 juillet 2017. Les bénéfices seront reversés à la Fondation de France.

Le Meilleur Pâtissier, spéciale célébrités 2, c'est ce soir à 21h sur M6 !