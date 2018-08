Camille Cerf en vacances : Sa nouvelle mésaventure...

Si elle comptait profiter de ses jours de repos paisiblement, Camille Cerf s'est trompée. Actuellement en vacances sous le soleil, notre Miss France 2015 vit un véritable calvaire. C'est sur les réseaux sociaux qu'elle a décidé d'en informer ses fans le 8 août 2018.

Dans sa story Instagram, on découvre que Camille Cerf s'est fait dévorer par les moustiques et par des... abeilles. La belle blonde n'a pas hésité à révéler en vidéo ses nombreuses piqûres, qui font froid dans le dos. Souffrante, elle a même demandé de l'aide à sa communauté. "Un remède miracle ?", a-t-elle écrit avec désespoir en légende d'une photo où on aperçoit l'une de ses jambes gonflées.

Ce n'est pas la première fois que Camille Cerf vit ce cauchemar. En juillet 2018, la reine de beauté avait également été attaquée par les moustiques lors de son séjour à Saint-Martin. Décidément, elle n'a pas de chance. On lui souhaite un bon rétablissement !