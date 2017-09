Camille Cerf et Kendji Girac entourés d'une armée de bonnes fées en action...

C'est en 2015 que Sylvie Tellier et une quinzaine d'anciennes Miss France se retrouvaient pour créer Les Bonnes Fées, une association caritative "pour offrir ce petit coup de baguette magique à ceux qui en ont besoin" comme le Centre de lutte contre le cancer de Lorraine, cet été. Lundi 11 septembre, seize ans après la tragédie du World Trade Center, Sylvie et son équipe de charme répondaient présent pour la 13e édition du Charity Day. L'occasion pour Camille Cerf de poser avec Kendji Girac.

En mémoire des 658 employés de BGC Partners et des 61 employés d'Eurobrokers qui ont péri dans l'attentat du World Trade Center à New York en 2001, toutes les opérations boursières enregistrées par téléphone par nos miss et de nombreuses autres stars mobilisées pour l'occasion par Aurel BGC (filiale française du groupe BGC Partners) seront reversées à sept associations.

Autour de Sylvie Tellier et pour réaliser cette jolie mission, il fallait compter sur Camille Cerf (2015), Sophie Thalmann (1998), Corinne Coman (2003), Alicia Aylies, notre Miss France en titre, mais aussi Mareva Galanter (1999), Linda Hardy (1992) et Rachel Legrain-Trapani (2007). Dans la salle des marchés d'Aurel BGC, entre deux coups de fils, les miss ont pris la pose pour soutenir l'initiative. Sophie était ravie de retrouver Rachel ; Sylvie Tellier a semble-t-il a partagé un joli moment de rigolade avec Chris Marquès et Valérie Damidot avant de poser avec notre miss en titre et Jean-Pierre Foucault, qui présente l'élection depuis 1995. Tous étaient là pour soutenir Les Bonnes Fées.

Alicia a profité de l'occasion pour se rapprocher de Sandrine Quétier et s'offrir une jolie photo avec Thierry Lhermitte. Mais la plus chanceuse d'entre toutes était sans doute Camille Cerf qui a eu droit à sa photo avec le chéri de ces dames, Kendji Girac. Le jeune chanteur de 21 ans participait lui aussi au Charity Day pour soutenir l'association Coucou Nous Voilou qui travaille à améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et des adolescents. Selon le site Boursier.com, c'est également pour cette association qu'étaient présents Laurence Boccolini et Sébastien Cauet.

En 13 éditions, pas moins de 135 millions de dollars ont été redistribués à l'échelle internationale dont 12 millions rien que pour l'opération.