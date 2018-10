Camille Cerf fait une étonnante révélation... sur ses fesses !

S'il est une ex-Miss France qu'il faut impérativement suivre sur Instagram, c'est bien Camille Cerf (Miss France 2015). En effet, la divine blonde originaire du Nord multiplie les petits jeux avec sa communauté et les bons mots quand elle ne nous abreuve pas de jolis clichés.

Ce 10 octobre 2018, la BFF d'Iris Mittenaere n'a pas failli à sa réputation en faisant une révélation sur son anatomie face à ses 670 000 abonnés. Après une soirée au musée Grévin pour découvrir la statue de cire du magicien et animateur Éric Antoine, la belle Camille a lancé une fois dans son lit : "Les amis, je viens d'avoir une révélation. Chez moi il y a très peu de miroirs et ici, à l'hôtel, il y en a un grand. Je viens de me rendre compte que mes fesses, prises une par une, elles sont plus grosses que ma tête." Et d'ajouter en commentaire écrit : "Je décide de prendre cette info et de me laisser un temps de réflexion afin de décider si c'est un truc cool ou un truc pas cool."

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Camille Cerf (23 ans) prend la parole pour assumer ce qu'elle présente comme des petits défauts physiques. En août dernier, interrogée par une fan sur ce thème après la publication de photos de vacances, la belle avait écrit sur Instagram : "Il n'y a pas de corps parfait, chacun ses goûts, chacun sa morphologie. Ton physique ne doit pas être source de contrariété. Si tu es en bonne santé, alors c'est le plus important." Puis, afin de passer de la théorie à la pratique, Camille avait ensuite publié une vidéo très naturelle dans laquelle on pouvait la voir 100% naturelle sur un bateau. "Cette vidéo n'a aucune autre utilité que celle de montrer que j'ai des boutons de moustiques, de la cellulite, des petites poignées d'amour et une culotte de cheval", avait-elle lâché en légende.