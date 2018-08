Camille Cerf : Le nouveau défi sexy qu'elle se lance

Camille Cerf a enfin dévoilé le projet professionnel sur lequel elle travaille depuis longtemps maintenant. Et une chose est sûre, l'ancienne Miss France a plus d'un tour dans son sac et risque fort d'en étonner plus d'un...

On arrête plus Camille Cerf ! L'ancienne Miss est toujours prête pour de nouvelles aventures, elle nous le prouve encore une fois en dévoilant un projet professionnel bien particulier. Alors qu'elle évoluait depuis quelques temps à la télé, en faisant des apparitions dans des émissions comme The Island Célébrités (M6) ou encore à l'animation du Super Bêtisier (NRJ12), on aurait pu croire que sa carrière se dirigeait vers les médias. Il n'en est rien. À lire aussi Rihanna, sexy à Londres pour Ocean's 8 : Nouveau look audacieux pour la star Amélie Mauresmo dévoile son nouveau grand défi... Loana mannequin : "Très classe et sexy" pour un nouveau projet inattendu ! En effet, la grande copine d'Iris Mittenaere se lance dans un tout autre domaine. C'est ce que révèle nos confrères de TV Mag ce vendredi 3 août 2018. "J'aimerais créer ma marque de lingerie avec de la dentelle de Calais, mais à un prix pas excessif", a déclaré la jolie blonde. Et ce n'est pas qu'une idée parmi tant d'autres. Camille Cerf a bien réfléchi et espère même pour voir officiellement démarrer son business très bientôt, comme elle l'affirme : "J'espère la lancer en juillet 2019." Elle révélait déjà quelques indices à ce sujet en mai dernier dans les colonnes du magazine Télé-Loisirs : "Je vais être très occupée par d'autres projets professionnels qui n'ont rien à voir avec la télé. Je ne peux rien vous dire, mais ce sera très différent de ce que les gens peuvent imaginer." Ça c'est peu de le dire. Malgré la surprise, on a hâte de découvrir les premières ébauches de l'ex reine de beauté.

