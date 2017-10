Camille Cerf, Leila Ben Khalifa et Sarah Marshall brillent au Casa Fashion Show

La 11e édition du Casa Fashion Show a tenu toutes ses promesses.

C'est un voyage au coeur de l'Afrique dont les invités de l'événement ont pu profiter puisque Kenza Cheddadi, créatrice du show, a choisi de promouvoir "le Maroc africain dans toute son authenticité" pour le défilé de la collection automne-hiver 2017-2018 qui se déroulait au Sofitel Casablanca Tour Blanche.

À cette occasion, Leila Ben Khalifa, marraine de l'événement, était sur le podium après s'être prêté au traditionnel photocall en compagnie de Kenza Cheddadi et son mari. Robe violette moulante, robe en résille transparente ou encore robe blanche et noire très fendue sur le côté, la chroniqueuse du Debrief de Secret Story 11 a brillé. Tout comme l'ancienne Miss France Camille Cerf, également choisie pour défiler. La grande amie d'Iris Mittenaere était radieuse en top blanc et pantalon noir ou en combinaison blanche. On imagine que le mannequin Sarah Marshall, qui figurait parmi les invités, avait les yeux qui brillaient en voyant les pièces plus radieuses les unes que les autres. Christophe Guillarmé, Thierry et Hugues Renouf Mounier étaient aussi de la partie.

Cette année, ce sont les chanteurs Imany et Cris Cab qui ont été choisis pour mettre l'ambiance pendant le défilé. Un show d'exception dont une partie des bénéfices a été reversée à l'association des Bonnes Oeuvres du coeur qui vient en aide aux enfants nés avec une malformation cardiaque.