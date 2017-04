Camille Cerf, Malika Ménard... Quand les Miss retrouvent des Marseillais à Lille

La dernière fois que Camille Cerf a assisté au grand concert caritatif Une nuit à Makala organisé tous les ans par le capitaine du LOSC Rio Mavuba, elle portait l'écharpe de Miss France. Si la jolie Nordiste de 22 ans a depuis cédé sa couronne et son titre, elle n'en demeure pas moins sensible à la noble cause défendue par le célèbre footballeur de 33 ans qui aide les enfants de Makala, un quartier de Kinshasa (République démocratique du Congo) via son association Les orphelins de Makala.

Pour la sixième édition de sa grande soirée organisée le 10 avril dernier, Rio Mavuba a invité une pléiade d'artistes sur la scène du Zénith de Lille. Un show festif marqué par la présence des anciennes Miss France Camille Cerf, Malika Ménard et Rachel Legrain-Trapani, qui jouait à domicile. Parce qu'il aime mélanger les genres pour sa Nuit à Makala, le footballeur Rio Mavuba a également convié deux visages incontournables de la télé-réalité, le couple explosif formé par Adixia et Paga des Marseillais. Sur scène, ce sont les chanteurs de la nouvelle génération qui ont été chargés de mettre l'ambiance : Slimane, le gagnant de The Voice 5 qui a retrouvé Léa Castel pour leur duo Abîmée, MHD, Gradur, Risda ou encore Alonzo.

Avec les fonds récoltés pour son association, Rio Mavuba ne manque pas d'idées. "Au départ, on voulait faire une école de foot, mais au final on a décidé de faire un orphelinat, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui traînent dans la rue", a-t-il confié à France 3.

Si le footballeur au coeur tendre a connu des instants difficiles dès le premier jour de sa vie – il est né sur un bateau en pleine guerre civile –, il est aujourd'hui l'heureux papa de trois enfants, Uma, Tiago et l'adorable petite Aliyah. C'est avec eux qu'il se ressource lorsqu'il n'est pas sur le terrain comme il l'a fait avant la sixième édition de son grand concert. "Samedi après-midi ensoleillé en famille avant #Makala6 #familyfirst", a-t-il posté sur sa page Instagram, entouré de ses bambins. Quelques jours auparavant, Rio Mavuba s'était émerveillé devant Aliyah, à peine 10 mois et déjà prête à marcher. Un bonheur largement mérité.