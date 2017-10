Camille Cerf pas assez mince : "On me demandait de perdre plus de poids"

Avant d'être élue Miss France 2015, Camille Cerf faisait du mannequinat. Toutefois, elle n'a pas souhaité poursuivre dans cette voie et a dévoilé pourquoi lors d'une interview accordée à nos confrères de Public.

La belle blonde de 22 ans a confié qu'elle ne gardait pas un bon souvenir de cette époque. Les raisons ? Elle détestait qu'on la "prenne pour un objet" et n'en pouvait plus du diktat de la minceur imposé dans le monde de la mode : "J'ai côtoyé des mannequins anorexiques et ça m'a fait très peur. J'étais déjà très maigre, mais on me demandait de perdre toujours plus de poids. Ce que je ne voulais pas. Je ne me suis jamais sentie aussi mal dans mon corps qu'à l'époque où je faisais du mannequinat."

Heureusement, Camille Cerf se sent beaucoup mieux dans sa peau aujourd'hui. Et même si certaines personnes lui reprochent de ne pas être "si mince que ça" pour une Miss France, la grande amie d'Iris Mittenaere ne compte pas changer : "Ça ne me touche pas. Je me sens bien." Et elle a bien raison !

Camille Cerf fait tout de même attention à son poids. Pour preuve, elle s'est sérieusement remise au sport après s'être permis des écarts alimentaires durant un mois. Et elle n'a pas caché sa souffrance. "Cette séance me fait prendre conscience que plus jamais je n'arrêterai le sport pendant aussi longtemps et plus jamais je ne m'autoriserai un mois complet de mauvaise bouffe", a-t-elle précisé sur Instagram.