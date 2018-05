Camille Cerf, sa "rencontre conflictuelle" avec Mike Horn : "J'ai été punie..."

Depuis mardi 15 mai 2018, M6 diffuse une nouvelle version de The Island spéciale célébrités. Lââm, Stomy Bugsy, Priscilla Betti, Olivier Dion, Louisy Joseph, Brahim Zaibat, Amaury Leveaux, Christian Califano, Émilie Gomis, Gwendal Peizerat et Camille Cerf ont pour mission de tenir deux semaines en pleine nature sur les conseils d'un Mike Horn loin d'être tendre avec eux...

Et ce n'est pas Camille Cerf qui dira le contraire ! Dans les colonnes de Télé Loisirs, notre Miss France 2015 s'exprime sur sa rencontre avec le Survivor. "Je n'en garde pas un très bon souvenir, lance-t-elle. Mike Horn est quelqu'un de très dur et j'ai eu tendance à surjouer la confiance en moi pour ne pas montrer que j'étais impressionnée. Sur le moment, on ne s'est pas compris et notre rencontre a été conflictuelle. Il m'a d'ailleurs envoyée seule sur une île pour me punir..."

J'ai pensé à construire un radeau

La jolie blonde de 23 ans a ainsi été écartée du reste du groupe et n'a pas très bien vécu cet isolement. "J'ai eu très peur ! Je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter ça et je ne m'en sentais pas du tout capable", raconte-t-elle aujourd'hui. Camille Cerf ne se voyait ainsi pas "rester seule durant les quinze jours". D'ailleurs, quand elle a su que Sefora, une cadreuse ayant subi le même sort qu'elle, était sur une île voisine, elle a songé à "construire un radeau pour la rejoindre".

De son côté, Mike Horn a déjà expliqué pourquoi il a agi ainsi avec la reine de beauté. "C'était la petite princesse. Quand elle est arrivée sur l'île, elle pensait participer à une émission de télévision", avait-il déploré auprès de Télé Loisirs. L'aventurier a ainsi pris la décision de "changer le scénario de l'émission" et de la laisser seule sur une île. "C'est à ce moment que la réalité l'a rattrapée. Son visage a changé, elle s'est mise à pleurer", avait-il ajouté.

Il faut dire que Camille Cerf nous avait avoué avoir été surprise en début de tournage. "En fait, on dit toujours que les jeux télé sont truqués, que les candidats de Koh-Lanta dorment à l'hôtel, que ceux de The Island ont à manger... Du coup, je m'attendais, surtout dans une édition spéciale célébrités, à être un peu chouchoutée", avait-elle déclaré. Autant dire que sur place, elle a vite déchanté !

Rendez-vous mardi 29 mai dès 21h sur M6 afin de suivre le deuxième épisode de The Island Célébrités !

