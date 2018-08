Camille Cerf saluée par les internautes pour ses photos "pas retouchées"

Camille Cerf n'est pas du genre à aimer les faux-semblants. Depuis toujours, Miss France 2015 se moque de contrôler son image et s'amuse régulièrement à s'afficher sous son vrai jour auprès de ses abonnés sur les réseaux sociaux. Mardi 28 août 2018, la jolie blonde de 23 ans, en déplacement sur l'île de la Réunion pour assurer les responsabilités du comité Miss France en l'absence de Sylvie Tellier, s'offrait un moment de détente à la piscine. Et une nouvelle fois, elle a dévoilé une photo d'elle en bikini laissant apparaître son tout petit bidou en story Instagram.

Très vite, Camille Cerf, qui se faisait larguer lourdement il y a quelques jours à Paris, a reçu de nombreux compliments mais surtout des messages de remerciements pour défendre une beauté naturelle et sans artifices. "Tu es un exemple à suivre : une beauté qui n'a pas honte de sa cellulite et par dessus tout : une femme bien dans sa peau", lui écrivait une internaute. Une autre encore lui confiait le bien que cela lui faisait de "voir une personne influente rester elle-même, qui ne retouche pas ses photos et surtout s'assume avec un vrai corps de femme !". De doux retours qui ont réchauffé le coeur de notre reine de beauté.

Récemment, Camille Cerf révélait même ses "imperfections" à travers une vidéo très naturelle : "Cette vidéo n'a aucune autre utilité que celle de montrer que j'ai des boutons de moustiques, de la cellulite, des petites poignées d'amour et une culotte de cheval", avait-elle inscrit en légende.