Camille Cerf : Ses complexes, la chirurgie esthétique... Elle se confie

Même les reines de beauté ont des complexes, et ce n'est pas Camille Cerf qui dira le contraire. Lors d'un entretien exclusif, celle qui a été sacrée Miss Nord-Pas-de-Calais 2014 puis Miss France 2015 nous confie ne pas être totalement à l'aise avec certaines parties de son physique...

"On a tous des complexes, c'est normal. J'en ai, mais bon, pour l'instant, je les accepte encore, ils ne me dérangent pas trop", lance la jolie blonde qui anime Le Super Bêtisier sur NRJ12. Camille Cerf est en effet complexée par sa culotte de cheval et son sourire. "J'ai des grandes gencives", précise-t-elle.

Mais la jolie blonde de 22 ans est-elle prête à passer par la case chirurgie esthétique afin de se sentir mieux dans sa peau ? Certainement pas... ou du moins, "pas pour l'instant". La grande copine d'Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) explique qu'elle pourrait peut-être sauter le pas "plus vieille" lorsqu'elle "vivra mal le fait de voir [son] visage changer". En bref, la belle ne risque pas de céder à l'appel du bistouri avant longtemps !

Nouvelle animatrice sur NRJ12

Et, pour le plus grand bonheur de ses fans, Camille Cerf fait son retour à l'antenne. Depuis la rentrée, elle officie sur NRJ12 aux commandes du Super Bêtisier. "J'ai la chance que la chaîne m'ait fait confiance et m'ait choisie pour incarner Le Super Bêtisier et me permette de faire mes premiers pas en tant qu'animatrice", confie-t-elle.

Et pour cette première aux commandes d'une émission, Camille Cerf dit avoir "adoré" l'expérience. D'autant plus que le programme lui correspond plutôt "bien" parce que "dans la vie, [elle est] toujours souriante et un peu fofolle".

Rendez-vous samedi 21 octobre dès 20h55 sur NRJ12 afin de suivre Le Super Bêtisier, émission présentée par Camille Cerf.

