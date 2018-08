Camille Cerf sexy en bikini à l'île Maurice : Moment complice avec sa maman

Actuellement en vacances à l'île Maurice, Camille Cerf (23 ans) a gâté ses abonnés en publiant de nombreuses photos sur ses réseaux sociaux !

Mercredi 29 août 2018, notre sublime ex-Miss France 2015 a fait sensation en se montrant non seulement ravissante en bikini sur un bateau mais également très complice avec sa maman qui l'accompagnait ce jour-là ! "Balade en mer et plongée cette après-midi #theplacetobe #beautifuldestinations #luxbellemare", a écrit Camille Cerf en légende d'une série de clichés immortalisés au milieu de l'océan Indien.

Bien entendu, les internautes ont été ravis par ces publications et ont complimenté celle qui dénonçait encore récemment la lourdeur de certains hommes qui venaient la draguer. "On sait de qui tu tiens ton sourire maintenant !", "Vous êtes trop belles, vous vous ressemblez trop c'est ouf !", "Vous êtes ravissantes toutes les deux, beaucoup de charme", "Votre maman est aussi ravissante que vous", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Si Camille Cerf se déplace beaucoup avec la société Miss France en ce moment, c'est que la jolie blonde remplace temporairement Sylvie Tellier – qui vient d'accueillir son troisième enfant, Roméo – dans ses obligations. Ansi, après les couronnements de Miss Mayotte et Miss Réunion 2018, Camille s'est octroyée une parenthèse enchantée en famille !