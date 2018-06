Camille Cerf (The Island), les rumeurs de salaires : Elle en dit plus !

Le 15 mai dernier, M6 donnait le coup d'envoi de The Island Célébrités. Seize personnalités ont accepté de quitter leur confort pour survivre sur une île déserte. Camille Cerf a participé à cette belle aventure et a accepté de s'épancher sur le sujet au cours d'un Facebook Live pour Purepeople et Purebreak.

"Avant de partir, je me sentais super excitée. (...) Quand j'ai entendu que ça se faisait, mon agent a contacté la production pour dire que j'étais intéressée", nous a confié la belle blonde de 23 ans. Après quoi, elle a réagi aux déclaration de Géraldine Maillet sur le salaire des candidats. Selon la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8), ils auraient touché entre 15 000 et 40 000 euros. Une affirmation pas loin de la réalité selon Camille Cerf : "Ça me semble cohérent par rapport à ce que j'ai reçu."

Si ces révélations ont mis Lââm, également participante de The Island Célérités, dans une rage folle, elles sont loin d'avoir touché Camille Cerf : "Ça ne me dérange pas, j'ai toujours parlé de mes salaires. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant que ça en vienne à ça ou aux histoires d'amour. On a vécu une histoire de fous et on n'a pas envie qu'on les détruise avec des trucs un peu ridicules."