Camille Cerf (The Island ) : Son défi pour son papa mort d'un cancer

L'aventure The Island Célébrités (M6) a été très éprouvante pour Camille Cerf (22 ans). Mike Horn a déposé Miss France 2015 et sa cadreuse Sephora sur une plage de l'île, loin des autres participants. Un coup dur pour les jeunes femmes qui s'attendaient à partager l'expérience avec Lââm, Stomy Bugsy, Priscilla Betti, Brahim Zaibat, Louisy Joseph, Olivier Dion, Amaury Leveaux, Christian Califano, Gwendal Peizerat et Émilie Gomis.

Si, dans un premier temps, Camille Cerf avait le moral au beau fixe, elle a vite déchanté une fois la pluie arrivée. Néanmoins, elle a mis un point d'honneur à ne pas abandonner le tournage afin de rendre hommage à un être cher décédé alors qu'elle avait à peine 18 ans : son papa.

"Je me dis qu'en survie, les bas sont très bas, donc les hauts doivent être très hauts. Pour vivre ces hauts complètement, il ne faut pas que je me laisse abattre. En plus, tous mes proches croient en moi. Je ne veux pas les décevoir. Et particulièrement, j'ai un de mes proches avec moi tout le temps, c'est mon papa. Et je me dis qu'il n'aurait pas voulu que j'abandonne. Il s'est battu contre sa maladie, le cancer, jusqu'au bout. Et je n'ai pas envie de lui montrer que, sur cette île, j'ai abandonné. Donc c'est mon devoir d'aller au bout", a-t-elle confié très émue.

Espérons pour Camille Cerf qu'elle a tenu bon les quinze jours d'aventure afin de lui rendre un bel hommage !