Camille Cerf traitée de "grosse" : Elle ne se démonte pas et assume ses choix

Dimanche 24 février, Loana a poussé un coup de gueule contre les critiques qu'elle essuie sur son physique. Camille Cerf aussi vient de le faire. Il faut dire qu'un internaute lui a fait une remarque plus que déplacée.

En vacances à Dubaï avec son amie, ex- Miss France et ex-Miss Univers Iris Mittenaere, la jeune femme de 24 ans passe du bon temps et dévoile les coulisses de ce séjour sur Instagram. Mais voilà en commentaire d'un cliché d'elle posant avec son amie, un internaute a osé lui envoyer : "Tu fais grosse à côté d'elle." Des mots durs qu'elle a repris en story afin de régler ses comptes. "Je ne comprendrai décidément jamais la cruauté de certains. Il faut arrêter, vraiment... Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Mais ce genre de commentaire fait toujours mal au coeur", a-t-elle tout d'abord écrit.

La jolie blonde qui a retrouvé l'amour a ensuite tenu à faire savoir à ses followers qu'il ne fallait pas perdre confiance en soi à cause de ce type de message : "Quand je reçois ce genre de message, dans un premier temps, ça me blesse, puis je pense à toutes ces personnes, qui sont plus complexées ou qui ont plus de formes que moi. Et quand j'y pense, ça me révolte ! Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ce que vous devez être ! Ce que vous êtes vous appartient et vous seul pouvez choisir."

Et que les choses soient claires, Camille Cerf n'a pas l'intention de tout faire pour perdre du poids et céder aux diktats de la minceur. Comme elle le précise elle a "choisi de manger sainement sans se priver" et elle a bien raison !