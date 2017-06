Camille Cerf, un coeur à prendre : "Je suis célibataire malheureusement"

Camille Cerf a toujours été très discrète sur sa vie privée, pendant son année de Miss France en 2015 et même après. Pourtant, au cours d'un Facebook live réalisé pour TV Mag, l'ancienne reine de beauté n'a pas botté en touche lorsqu'un internaute l'a questionné sur sa situation amoureuse.

Surprise, Camille Cerf n'est plus en couple. "Oui je suis célibataire malheureusement. Mais tout va bien. C'est en cours de réparation", a-t-elle ainsi confié, sans en dire plus sur les raisons de sa rupture. A en croire les larges sourires affichés en direct, la jolie blonde 22 ans originaire du Pas-de-Calais ne semble pas déprimée par son retour au célibat.

En couple avec un certain Maxime lorsqu'elle avait été élue Miss France et avait succédé à Flora Coquerel, Camille Cerf s'était séparée de lui quelques mois après avoir cédé son écharpe et sa couronne à Iris Mittenaere, et l'avait très vite remplacé. Un sujet qu'elle avait abordé très timidement lors d'une interview accordée à Public en avril 2016, lors de la 8e édition du Casa Fashion Show. "Je suis amoureuse oui... mais ce n'est plus du tout le même", a-t-elle seulement confié.

Quelques mois auparavant, la jeune étudiante en commerce avait avoué que le couple qu'elle formait avec Maxime avait été ébranlé par son année de Miss. "Ça a été compliqué pour nous deux. Il a fallu faire des concessions mais nous avons tenu", avait-elle déclaré à Public en décembre 2015.

Camille Cerf à nouveau célibataire, tout comme Iris Mittenaere (Miss Univers 2016), voilà qui pourrait relancer les rumeurs qui ont couru sur les deux anciennes Miss au début de l'année. Certains n'avaient pas hésité à les dire en couple.