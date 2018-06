Camille Chamoux, enceinte et divine devant Géraldine Nakache et Olga Kurylenko

Alors que Paris et son Champs-Élysées Film Festival fêtent le cinéma américain, qu'Annecy sublime le secteur de l'animation, un autre festival français bat son plein et c'est du côté de Cabourg qu'il faut se trouver. Le festival a débuté le 13 juin.

Sur le tapis rouge, de belles personnalités à l'affiche dont les nombreux membres du jury, entre Pascale Arbillot, Géraldine Nakache, Élodie Bouchez, André Téchiné, Karine Silla-Perez, la virevoltante Olga Kurylenko, Camille Chamoux (qui est enceinte de son deuxième enfant), Justin Taurand, Raphaël (Raphaël Haroche) et la révélation césarisée Nahuel Pérez Biscayart.

Camille Chamoux a également posé avec Johan Heldenbergh, à qui elle a donné la réplique dans la comédie Larguées (actuellement en salles). Non loin du tandem, on a vu Adrienne Pauly, Nicolas Vaude, ainsi que la jeune et jolie réalisateur Yanillys Perez, 34 ans à peine et déjà plein de promesses depuis son film Jeffrey.