Camille Combal, animateur de Danse avec les stars: Pourquoi il a accepté l'offre

Après avoir officié durant six ans dans Touche pas à mon poste (C8), Camille Combal quitte Cyril Hanouna... pour TF1 ! En effet, l'animateur de 36 ans prendra les commandes de Danse avec les stars dès l'automne prochain. Auprès de nos confrères de Puremédias, il s'exprime sur ce nouveau challenge de taille.

"Très franchement, quand ils m'ont appelé pour me proposer de faire Danse avec les stars, je pensais que c'était pour remplacer un danseur puisque je suis un pro du tango et du cha-cha-cha, s'amuse-t-il. Donc je lui dis 'OK, je danse avec quelle star ?' et là, on me dit 'Non, c'est pour animer'. J'étais doublement surpris."

Il faut dire que Camille Combal avait besoin de changement et "de tester de nouvelles choses". "Là, on ne peut pas faire plus différent", lance-t-il. Mais ce n'est pas la seule raison qui l'a poussé à accepter de relever ce défi sur TF1. "Ils avaient de beaux projets et des idées à moyen et long terme qui m'ont séduit. Et c'est le rêve de ma mère de visiter cette grande tour, et le mien était de rencontrer Mimie Mathy, donc ça fait d'une pierre deux coups", poursuit-il.

Si Sandrine Quétier a présenté la dernière saison de DALS en duo avec différents animateurs, Camille Combal semble être le seul à avoir, pour l'heure, été sollicité pour la saison 9. De son côté, il souhaiterait être accompagné. "Physiquement, je n'ai pas l'endurance nécessaire pour courir en Red Room et revenir sur le parquet quatorze fois par jour. Et j'adorerais vraiment partager cette aventure avec quelqu'un", confie-t-il.

Enfin, outre son rôle d'animateur de Danse avec les stars qui lui demande déjà "beaucoup de travail", Camille Combal évoque "de très beaux projets à venir" sans donner de détails. Affaire à suivre...