Camille Combal annonce sa "retraite radio" : Un coup dur pour Virgin ?

Touche pas à mon poste, Il en pense quoi Camille ?, Virgin Tonic... Camille Combal cartonne à la télévision et à la radio, mais il annonce progressivement son retrait de l'antenne. En effet, au micro de Virgin Radio, l'animateur a révélé qu'il quitterait prochainement son émission Virgin Tonic. De quoi inquiéter ses fans...

Ce vendredi 9 juin, Camille Combal a confié qu'il rempilerait pour une "quatrième année" la saison prochaine, mais pas plus. "Ce sera ma dernière année, a-t-il révélé. On va aller partout, on va faire des trucs de dingue. (...) On a fait trois années extraordinaires mais ce n'est rien à côté de ce qu'on vous réserve."

Mais le chroniqueur de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste ne s'est pas arrêté là. En effet, comme il l'a lui-même révélé à l'antenne de Virgin Tonic, il s'apprête à prendre sa "retraite radio". "Il faut laisser la place aux autres avant de saouler les gens. À la fin de l'année, moi, j'arrête l'émission et la radio", a-t-il déclaré.

Une décision qui survient alors que l'animateur réalise de belles audiences. En janvier dernier, la station avait même indiqué que Camille Combal avait battu le record d'audience de la matinale de Virgin Radio depuis douze ans, rien que ça !

Le 23 mai dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste, il a annoncé qu'il ne présenterait plus Il en pense quoi Camille ? et qu'il lâchait également sa chronique Le Poste de surveillance dans l'émission de Cyril Hanouna afin de proposer une nouvelle émission intégrée à TPMP. Un rendez-vous "plus long que Le Poste de surveillance et un peu moins long qu'Il en pense quoi Camille ?" qui serait un "nouveau mix" diffusé à 20h.

Pour rappel, en mai dernier, sur le plateau du Tube, Camille Combal avait évoqué son rythme effréné. "L'an prochain, bien sûr, je vais forcément arrêter des choses", avait-il alors avoué. Dans la foulée, il avait prévenu qu'on le "verra[it] un petit peu moins, forcément".