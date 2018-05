Camille Combal bientôt chez TF1 ? Le chroniqueur de TPMP dézingué sur C8

La nouvelle avait peiné beaucoup de fidèles de Touche pas à mon poste (C8) en avril dernier, Camille Combal quitte l'émission médias en fin de saison après six années de bons et loyaux services.

Ce 15 mai 2018, Cyril Hanouna en personne a tenu à réagir, en direct, à cette nouvelle. "Je vous donne l'info, oui c'est vrai, Camille Combal ne sera plus dans le groupe Canal+ l'année prochaine, on ne sait pas encore où il va", a-t-il lancé à ses chroniqueurs en plateau avant que ces derniers ne livrent le fond de leur pensée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que celui qui est la tête du "Poste de surveillance" de l'émission en a pris pour son grade. "C'est super triste. (...) On l'aurait choyé ici, il pouvait grandir ici", a commencé gentiment Valérie Benaïm. Agathe Auproux a alors ajouté avec plus de piquant : "Je pense qu'il a tort. Camille faisait partie de ces chroniqueurs à qui vous avez déjà donné beaucoup de choses, il a eu sa quotidienne Il en pense quoi Camille ? que vous aviez créée pour lui. (...) C'est pas comme si on lui avait rien proposé !" Un avis partagé par Matthieu Delormeau : "Comment il peut en avoir marre d'être ici alors que, pardon, il a été le plus gâté de toute la chaîne !? Il a eu des primes, des primes juste sur son nom, il a eu une quotidienne, il est ici tous les soirs dans l'émission, la chaîne lui a encore fait des propositions pour l'année prochaine... À un moment, on peut pas lui proposer plus que tout ce qu'on lui offre ! Malgré tout, ça ne lui suffit pas, je pense qu'il va apprendre que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et il va le regretter."

Finalement, Cyril Hanouna a tenu à dire ce qu'il pensait du départ de son poulain vers de nouveaux horizons... et probablement le groupe TF1. "Je pense qu'à un moment, il faut savoir voler de ses propres ailes, qu'il a beaucoup de talent, qu'il a passé des moments fabuleux avec moi. Je pense qu'il s'est dit 'Dans le groupe Canal, je serai toujours sous la coupe de Cyril. Cyril aura toujours un oeil sur moi'. Je suis très déçu qu'il parte du groupe mais je peux comprendre sa décision, il avait envie de vivre sa carrière un peu sans moi. (...) Je serai toujours derrière Camille Combal, je ne lui en voudrai jamais et je lui souhaite énormément de succès."

Pour rappel, c'est lors d'une interview auprès de nos confrères Puremedias.com que le populaire chroniqueur avait fait cette annonce. "L'aventure TPMP va prendre fin pour moi en juin. J'en ai parlé longuement avec Cyril. Je pars avec des souvenirs incroyables, j'aime profondément Cyril et toute l'équipe mais c'est la fin d'un cycle (...) J'aurais aimé grandir dans l'émission. C'est ce qui devait arriver cette année – j'ai même arrêté ma quotidienne Il en pense quoi Camille ? pour ça. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça arrive, je n'en veux à personne mais j'aurais préféré grandir dans Touche pas à mon poste (...) Je ne sais pas encore ce que je fais à la rentrée, que ce soit sur C8 avec les copains ou ailleurs. J'irai là où on veut de moi et où je pourrai continuer à m'épanouir mais rien n'est décidé pour le moment", avait-il assuré.