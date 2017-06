Camille Combal déçu et attristé : "La vie nous réserve de drôles de surprises"

Camille Combal est très déçu. Après avoir annoncé qu'il n'allait rester qu'une année supplémentaire à la tête de la matinale de Virgin Radio, la jeune sensation de C8 – que l'on retrouvera dans un nouveau rendez-vous télé intégré à Touche pas à mon poste à la rentrée – a vu une station concurrente tenter de recruter toute son équipe !

En effet, comme l'animateur de 35 ans l'a confié sur sa page Facebook mercredi 28 juin 2017, une grosse radio française aurait décidé de déstabiliser Virgin en débauchant plusieurs piliers de l'émission Virgin Tonic ! "L'équipe va évoluer... Ce n'est pas ma décision et ça m'attriste. Une radio concurrente et bien plus riche que nous a tenté de recruter toute mon équipe pour nous déstabiliser. Certain(e)s ont accepté comme vous avez pu le constater. C'est comme ça, la vie nous réserve parfois de drôles de surprises mais je leur souhaite le meilleur dans leurs projets. Mais les vrais seront là ! Parce qu'ils n'oublient pas ce qu'on vous doit, même si Virgin ne peut pas doubler leur salaire !", a-t-il écrit sans masquer sa tristesse.

Très vite, les fidèles de Virgin Tonic ont compris que Laure – aussi connue sous le nom de Koxie – était de ceux qui avait accepté de passer à la concurrence avant le départ définitif de Camille Combal en fin de saison 2017-2018. "Laure ne sait pas ce qu'elle rate et ce qui l'attend également !", "Je suis juste déçue par le choix de Laure, dommage je l'aimais bien... Mais elle sera bien remplacée j'en suis sûre", "Dommage que Laure soit partie comme ça, je l'aimais bien", pouvait-on lire dès les premières réactions au post.