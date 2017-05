Camille Combal dévoile son projet de future émission intégrée à TPMP !

Camille Combal l'a déjà fait savoir lors de son passage dans Le Tube (Canal+), il ne pourra pas continuer à jongler avec une matinale radio sur Virgin et deux rendez-vous télé quotidiens sur C8 à la rentrée prochaine. Interrogé par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste le 23 mai, l'animateur de 35 ans a parlé de son futur cathodique et a fait une annonce !

En effet, la saison prochaine, fini Il en pense quoi Camille ? et Le Poste de surveillance, le protégé de "Baba" proposera une toute nouvelle émission qui devrait être intégrée à TPMP. "Je me suis dit 'Pourquoi on n'arriverait pas à regrouper les deux émissions ?', faire un rendez-vous plus long que Le Poste de surveillance et un peu moins long que Il en pense quoi Camille ? qu'on retrouve tous les soirs. Voilà, faire un mix de tout ça pour créer un nouveau rendez-vous, on a parlé de la case de 20h, donc je suis vraiment à fond !", a-t-il annoncé avec enthousiasme face à tous les chroniqueurs assez emballés par l'idée.

Et Cyril Hanouna de poursuivre avec le même enthousiasme : "On créerait peut-être avec Camille, je vous le dis, une espèce de rendez-vous à 20h, intégré à TPMP l'an prochain. On va changer de plateau et il y aura un plateau tournant derrière et Camille apparaîtra avec son propre plateau à 20h pile. Il nous fera vraiment 20-25 minutes de ce qu'il sait faire."

