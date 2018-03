Camille Combal en couple : Sa petite amie dévoilée dans TPMP !

Camille Combal a fait une belle révélation sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), jeudi 29 mars 2018. Comme à son habitude, le chroniqueur de 36 ans a présenté son 20h45 dans lequel il déniche les images les plus drôles de la télévision. Et, après avoir dévoilé des images de Stéphane Plaza, il a appris que Cyril Hanouna avait tourné dans un numéro de Maison à vendre, diffusé le 14 avril prochain.

Se justifiant de ne pas être au courant, il a rappelé qu'il était assez fatigué. "Je me suis levé très tôt ce matin. C'est vrai que je fais un peu de radio", a confié Camille Combal, avant de demander à la régie de dévoiler l'affiche de sa matinale Virgin Tonic. On l'y découvre en train d'enlacer une belle brune, qui pose de dos. Et, surprise, il s'agit... de sa petite amie. Le beau brun a en effet révélé dans la foulée qu'il était en couple : "C'est ma vraie meuf, sinon je me faisais défoncer." Un aveu qui a surpris Cyril Hanouna : "Jure sur la vie de ta mère, c'est ta vraie meuf ? Ah le bâtard ! Tu t'affiches comme ça ! Et tu ne préviens pas ? (...) Ça c'est une vraie info ! Je ne l'avais pas reconnue."

Un brin mal à l'aise, Camille Combal a tenté tant bien que mal de changer de sujet.