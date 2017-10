Camille Combal malade : Accusé de mentir, il répond sans détour !

La semaine a mal commencé pour Camille Combal. Le chroniqueur de C8 – qui a été accusé de plagiat – est en effet tombé malade, ce qui l'a contraint à s'absenter de Touche pas à mon poste lundi 9 octobre 2017. Il a tout de même pris le temps d'adresser un message vidéo aux téléspectateurs afin d'expliquer qu'il avait une rhino-pharyngite virale et qu'il ne serait de retour que ce mardi 10 octobre. Une excuse qui n'a pas convaincu un internaute.

Ledit téléspectateur l'a accusé de mentir, jugeant qu'il ne semblait pas si malade que cela dans la vidéo. Une attaque qui a fait sortir de ses gonds Camille Combal, lequel a tout de même pris le temps de lui répondre, avec beaucoup d'ironie : "Oh non on m'a percé à jour ! Désolé si ma vidéo ne t'a pas convaincu Dr House. Tu as vu clair dans mon jeu, t'es trop fort. Oui j'avais hyper envie de rater tpmp ! Evidemment ! Mais c'était sans compter sur ton flair légendaire... Je suis eu ! NB : là oui je me fous de ta gueule !"

Résultat ? Son détracteur a supprimé son message. Camille 1 – Internaute 0 !