Camille Combal prêt pour donner de la voix : Sa nouvelle émission culte

Camille Combal a le vent en poupe et confirme grâce au succès de sa grande première dans Danse avec les stars qu'il est le nouveau visage phare de TF1. Il semble donc logique que la chaîne lui propose d'autres projets. Il y a peu, le jeune homme de 37 ans s'était confié à Puremédias.com : "En principe, cela devrait arriver rapidement après Danse avec les stars. Je ne peux rien dire mais je peux juste vous révéler que j'ai commencé à prendre des cours de chant."

Selon Télé Loisirs il s'agit de l'adaptation du show très connu outre-Atlantique, le Carpool karaoke de James Corden. Ed Sheeran, Paul McCartney, Mariah Carey, Madonna, Adele, Justin Bieber... tous sont montés dans la voiture de cet animateur britannique avant de chanter avec lui leur plus grands tubes, tout en taillant la route. Des séquences souvent très drôles qui font le buzz dans le monde entier.

Eh bien c'est ce programme que l'ex-collègue de Cyril Hanouna devrait très prochainement animer. Et toujours selon le site, il serait diffusé début 2019. Le programme sera-t-il visible sur TF1 ou sur une autre chaîne du groupe comme TMC ? Et à quel horaire ? Pour le moment, il n'y a pas plus de précision mais une chose est certaine, c'est un format qui devrait rencontrer un grand succès !