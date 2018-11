Camille Combal se confie sur sa relation avec Cyril Hanouna et Sandrine Quétier

Depuis le 29 septembre 2018, Camille Combal est aux commandes de Danse avec les stars 9, sur TF1. L'animateur de 37 ans a quitté Touche pas à mon poste (C8) en fin de saison dernière, un choc pour les fans de l'émission. Ce départ n'a toutefois pas changé sa bonne relation avec son ancien patron Cyril Hanouna comme il l'a confié à Purepeople.com.

"Lui et moi, on est sur une licorne, sur un arc-en-ciel, et on parcourt le monde. Ça va super", a déclaré Camille Combal. Il a ensuite évoqué sa rencontre avec Sandrine Quétier, l'ancienne animatrice de DALS : "Sandrine est trop gentille. (...) Elle a eu la gentillesse de prendre le temps quand elle a su que c'était moi de me féliciter. On s'est vus, elle m'a donné ses conseils pour bien réussir l'émission. Une grande dame."

Pour finir, le présentateur a dévoilé ce qu'il pensait de la venue de Pamela Anderson dans le programme ou sur la "rentrée de TPMP".

