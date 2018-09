Camille Combal sur le clash entre TF1 et Cyril Hanouna : "Ce n'est pas agréable"

Entre Cyril Hanouna et TF1, c'est loin d'être une histoire d'amour... Le 12 septembre dernier, le présentateur de Touche pas à mon poste (C8) s'était emporté en direct après avoir appris que les dirigeants de la première chaîne française n'autorisaient pas Camille Combal à venir sur son plateau, notamment pour assurer la promotion de Danse avec les stars 9 – qui sera lancée le 29 septembre prochain. Deux semaines après cet incident, le nouvel animateur de 37 ans s'est enfin exprimé sur le sujet.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères du Figaro sur le plateau de Buzz TV que Camille Combal a accepté de se confier sur cette polémique. "Ce n'est pas agréable. Je me sens comme un enfant de 8 ans dont les parents sont en train de divorcer. Ce sont des choses qui ne me concernent pas d'un côté comme de l'autre. Je suis un peu au milieu de tout ça", a-t-il déclaré.

Camille Combal l'assure, il a voulu se rendre sur le plateau de Touche pas à mon poste mais les exigences de TF1 passent avant tout. "Oui, je sais que la demande a été faite. Visiblement ça n'a pas bougé. On se range à la décision de TF1", a-t-il affirmé avant d'ajouter : "Moi quand j'étais sur C8, il y a encore quelques mois, à chaque fois qu'on était invité quelque part, on demandait à la chaîne si on pouvait y aller. C'est une logique de chaîne que tout le monde applique." Fort heureusement, l'ancien chroniqueur de TPMP est en bons termes avec Cyril Hanouna. "Ce sont des polémiques qui ne me concernent pas, je les laisse se régler, je n'ai aucun problème avec personne", a-t-il conclu.