Camille Combal : Une photo dossier dévoilée par Capucine Anav !

Bon anniversaire Camille Combal ! Le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) fête ses 36 ans ce lundi 18 septembre 2017. À cette occasion, Capucine Anav, avec qui il a travaillé dans Il en pense quoi Camille ? n'a pas manqué de le lui souhaiter sur Twitter... à sa façon. "Bon anniversaire au futur roi du paf !!!!! Tu me manques beaucoup chef et aussi à Mon papa d'amour @CamilleCombal #MrAnav #18Septembre", a-t-elle légendé un cliché d'enfance de Camille Combal. Une photo dossier qui a bien fait rire le séduisant brun et ses abonnés.

Camille Combal n'est probablement pas au bout de ses surprises. Cyril Hanouna lui a également adressé un tendre message sur Twitter, promettant qu'ils fêteraient l'événement ce soir dans TPMP. Connaissant l'animateur de C8, cela s'annonce mouvementé. Rendez-vous à partir de 19h55, heure de sa chronique, pour découvrir ce que Baba lui a réservé !