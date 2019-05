Camille Combal, une surprenante découverte lors d'une écho : "Je vis bien avec"

Camille Combal est clairement devenu l'un des visages phares de TF1. Après qu'il a fait ses premiers pas dans Danse avec les stars 9, on lui a confié les rênes de Qui veut gagner des millions ? à la suite du départ de Jean-Pierre Foucault. Des émissions quotidiennes seront d'ailleurs diffusées à partir du 13 mai. 2019. Il animera aussi The Masked Singer, sa version de Carpool Karaoké, et la prochaine saison de DALS. Des projets dont il a parlé à nos confrères de Télé Star. L'animateur de 37 ans a aussi évoqué son incroyable découverte lors d'une visite médicale.

"J'ai d'ailleurs appris il n'y a pas longtemps en faisant une échographie que j'avais un seul rein. Je ne le savais pas, il n'y avait rien dans mon carnet de santé. Mais je vis très bien avec", a confié Camille Combal après avoir évoqué son frère "sérieux dans la finance" qui a "tout pris". Il est également revenu sur la greffe de la cornée qu'il a subie en 2015 : "J'ai une maladie génétique pas très grave aux yeux qui m'a obligé à me faire greffer. J'ai eu la chance de rencontrer des équipes médicales formidables. Quand on me sollicite, j'apporte mon aide à travers, entre autres, la Fondation Rothschild."

En revanche, Camille Combal a été moins bavard quand on l'a interrogé sur sa vie amoureuse. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste a en effet refusé de répondre aux rumeurs disant qu'il se marierait cet été : "Ah ça, je n'en parle pas, je suis désolé !"

L'intégralité de l'interview de Camille Combal est à retrouver dans le magazine Télé Star du 6 mai 2019.